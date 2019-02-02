MEB ile Diyanet Protokol İmzaladı: Ana Okullarında Kuran Eğitimi

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında karşılıklı olarak imzalanan protokol ile, “Kuran Kursları Öğretim Programı'nın ana okullarında uygulanmasının önü açılmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitim alanındaki ortaklıklarına bir yenisi daha eklendi. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile Edirne Müftülüğü arasında imzalanan “Okulöncesi Eğitimi Protokolü” ile anaokulu ve anasınıfı öğrencilerine yönelik Kuran ve dini bilgiler eğitimleri düzenlenmesinin önü açıldı.

Birgün gazetesinden Musrafa Mert Bildircin'in haberine göre sayıları beş bine yaklaşan 4-6 yaş Kuran kurslarıyla dini eğitimi dört yaşa kadar indiren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni hedefi MEB’e bağlı anaokulu ve anasınıfları oldu. Edirne’de Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, okulöncesi eğitim kurumlarındaki çocuklara yönelik Kuran Kursları öğretim programının uygulanması kararlaştırıldı. Müftülüğün, Kuran kursu öğreticileri ve Müftülük görevlileri arasından belirlediği kişilerin anaokullarında haftada 10 saate kadar dini eğitim vereceği ortaya çıktı.

BEŞ YIL SÜRECEK



2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi itibarıyla başlayacak ve 2022-2023 yılı sonuna kadar devam edecek projenin protokolünde veli izin formları da yer aldı. BirGün’ün ulaştığı protokolde, “Programla öğrencilerimize, haftada her sınıfa altı saat Kuran Kursları Öğretim Programı uygulanacaktır. Kuran Kursları Öğretim Programı’nın öğrencinize verilmesine ilişkin onayınızı almak amacıyla aşağıdaki form düzenlenmiştir. Formu doldurduktan sonra çocuğunuzun öğretmenine teslim ediniz” ifadeleri yer aldı.



Protokolün amacı, “Okulöncesine kayıtlı 4-6 yaş grubu çocukların değerler eğitimi ve dini eğitim çalışmalarının yapılması” şeklinde açıklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, anaokulları ve anasınıflarının fiziki şartlarının hazır hale getirilmesi görevini üstlendi. Okulöncesi öğretmenlerine ise “Gerekli duyuruları yapın ve öğrencileri belirleyin” talimatı verildi. Projenin başladığı tarih itibarıyla kontrol ve denetim yetkisinin tamamıyla Müftülüğün elinde olacağı kaydedildi. Bu süreçte, yaşları dört ila altı arsında değişen çocukların Müftülüğün görevlendirdiği kişilere teslim edileceği ifade edildi.

ÇOCUKLARDA KARŞILIĞI YOK

Edirne Veli Der ve Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu, bir açıklama yaparak, anaokullarında verilmesi planlanan dini eğitime tepki gösterdi. Uygulamanın çocuklarda telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracağına dikkat çekilen açıklamada, 4-6 yaş grubu çocukların soyutsal kavramları anlamlandıramayacağının altı çizilerek şöyle devam edildi:

“Dini soyut kavramların çocuk dünyasında karşılığı yoktur. Bu kavramların bazıları çocukları korkutur ve çocuğun zihinsel duygusal ve sosyal gelişimine zarar verebilir. Ayrıca, ‘Kuran kursu öğretim programını isteyen ve istemeyen’ ayrışması ile eğitimin bütünlüğü bozulacak, öğrenciler ve veliler arasında dostluk ve yardımlaşma duyguları zarar görecektir.”

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