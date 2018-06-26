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MEB Duyurdu: 2018 LGS Sonuçları Açıklandı

Son dakika açıklaması geldi. MEB'den yapılan açıklamada LGS sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

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MEB Duyurdu: 2018 LGS Sonuçları Açıklandı

Son dakika açıklaması geldi. MEB'den yapılan açıklamada LGS sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

26 Haziran 2018 Salı 15:38
MEB Duyurdu: 2018 LGS Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından beklenen osn dakika açıklaması geldi.

MEB tarafından Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğreninin katılımı ile 2 Hazirna günü gerçekleştirilen Liselere giriş sınavının sonuçları az önce açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfası ile Ölçme Değerlendirme ve Sınav Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sonuçların adayların erişimine açıldığına yer verildi.

MEB tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

2018 Yılı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin  Merkezi Sınav Sonuç Bilgileri Saat 16:00'da  http://sonuc.meb.gov.tr Adresinden Yayınlanacaktır

Sınavla öğrenci alacak okullara gitmek için 2 Haziran günü sınava giren 1 milyondan fazla öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Tercih dönemi başladığı anda haberdar olmak, LGS sürecinden anbe an haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini takipte kalın.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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