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MEB'den yeni yol haritası: Liselerde çift diploma dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 100 günlük icraat planı kapsamında uygulayacağı yol haritasını belirledi. Lisede çift diplomalı yapıya geçilecek, Öğretmenlik meslek kanun taslağı oluşturulacak, okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere 'Satranç Öğretim Programı' hazırlanacak.

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MEB'den yeni yol haritası: Liselerde çift diploma dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 100 günlük icraat planı kapsamında uygulayacağı yol haritasını belirledi. Lisede çift diplomalı yapıya geçilecek, Öğretmenlik meslek kanun taslağı oluşturulacak, okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere 'Satranç Öğretim Programı' hazırlanacak.

24 Ağustos 2018 Cuma 23:51
MEB'den yeni yol haritası: Liselerde çift diploma dönemi

Bakanlık, 2018 yılının geride bırakılan bölümünün analizini yaparken Temmuz-Aralık dönemiyle ilgili beklentilerini ve hedeflerini belirledi. 16 Ağustos'ta yayımlanan 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda bakanlığın ilgili birimlerince yürütülen faaliyetlerine de yer verildi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre; raporda belirtilen, bu yılın sonuna kadar atılacak önemli adımlardan bazıları şöyle

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere ‘ Satranç Öğretim Programı' hazırlanacak. İngilizce 5 ve 6'ncı sınıf öğretim programları ve materyalleri oluşturulacak. Öğretmen ve öğrencilere yönelik yardımcı materyaller düzenlenecek. Yıl sonuna kadar üniversitelerdeki yapıya benzer bir uygulama liselerde de olacak. Ortaöğretim (lise) öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine devam ederken tercih edecekleri başka bir meslek alanına ilişkin becerileri kazanmalarını ve bu kazanımların belgelendirilmesini sağlayacak (yandal, çift anadal vb.) esnek bir yapıya geçilecek.

Öğretmen Strateji Belgesi'nde yer alan ‘ öğretmenlik mesleğine ilişkin mevzuatın güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi' eylem maddesine yönelik olarak ‘ Öğretmenlik Meslek Kanun' taslağı oluşturulacak. Yönetici ve öğretmenlerin bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin güncellemelerini sağlayacak, belli alanlarda ihtisaslaştıracak ve yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim verebilecek şekilde öğretmen akademi sisteminin hayata geçirilmesine yönelik olarak hazırlanan ‘Öğretmen Akademileri Yönetmeliği' taslağına nihai şekli verilecek. ‘Öğretmenimle 2023'e Projesi' kapsamında eğitici eğitimi almış öğretmenler tarafından mahalli olarak alan bazlı eğitimler verilecek, farklı alanlardan 750 öğretmen de eğitici eğitimi alacak.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokullarındaki öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamalarına ve yorumlamalarına katkı sağlamak; dini terminolojiye ilgili birikimlerini artırmak amacıyla 40'ar kavramın tanımları ve açıklamalarının yer aldığı kitapçıklar okullarla paylaşılacak".

Kaynaklar; https://tr.sputniknews.com/turkiye/201808241034888723-meb-yeni-yol-haritasi-liselerde-cift-diploma-donemi/
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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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