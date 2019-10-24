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MEB'den son dakika açıklaması! 2020 LGS sınav tarihi açıklandı! LGS ne zaman yapılacak?

MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 yılında yapılacak LGS'nin sınav tarihi belli oldu. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav tarihi merak ediliyor. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

MEB'den son dakika açıklaması! 2020 LGS sınav tarihi açıklandı! LGS ne zaman yapılacak?

MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 yılında yapılacak LGS'nin sınav tarihi belli oldu. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav tarihi merak ediliyor. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

24 Ekim 2019 Perşembe 10:14
MEB'den son dakika açıklaması! 2020 LGS sınav tarihi açıklandı! LGS ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liseye hazırlanan öğrencilere müjdeli haber geldi. Gelecek yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek yerleştirmelere ilişkin süreç başlatıldı. Öğrenciler 2020 LGS sınav tarihini beklemeye başladı. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2020 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

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