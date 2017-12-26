MEB'den O Bölüm Mezunları ile İlgili Son Dakika Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından İlahiyat Fakültesi mezunları ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada gündemdeki iddialara cevap verildi.

MEB'den konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararına karşın Bakanlığımız karara itiraz etmiş olup bir üst mahkeme olan Danıştay İdari Davalar Kurulu 09/10/2017 tarih ve 2017/907 sayılı kararında itirazın reddine karar vermiştir.

Davanın esastan görülmesi sırasında Danıştay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.

Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı karar gerekçesi doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapacaktır.

Böylece ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır."

Bekir Bozdağ da Açıklama Yapmıştı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada İlahiyat mezunları ile ilgili şu açıklamayo yapmıştı:

'İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız."

KHK'da Yer Almadı

İlahiyat mezunları ile ilgili KHK'da yer alacan denilen düzenleme, 24 Aralık'ta yayımlanan KHK'larda yer almadı.

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