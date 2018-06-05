MEB'den Flaş Proje: 5 Milyon Öğrenciyi İlgilendiriyor

5 milyon öğrenciyi ilgilendiren yeni çalışma için Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı.

Milli Eğitim Bakanlığı, tekli eğitim sistemine geçilecek olması ile birlikte 5 milyon öğrenciye ücretsiz öğle yemeği de dağıtacak.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun bugün kaleme aldığı haberine göre, Sağlık Bakanlığı, “Okul Yemeği Programı” üzerinde çalışmalarına devam ettiriyor. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, çocuklara öğle yemeğinde ücretsiz 3 kap halinde yemek verilecek ve menüler bakanlık tarafından hazırlanarak okullara gönderilecek.

Yetkililerden edinilen son dakika bilgilerine göre, tüm giderleri devlet tarafından karşılacak olan bu yeni projede, devletin çok büyük paralar vermeden bu işi halledebileceğini, mali kısmında Sağlık ve MEB’in işbirliği içinde çalıştığını kaydetti. Yetkililer, okul sütü ve kuru üzüm programlarının önemli adımlar olduğunun altını çizerek, “Beslenme çocukların gelişimi için çok önemli. Devlet bu konuda elinden geleni yapıyor. Gerekirse insan sağlığı yönünden zararlı olduğu belirtilen yiyecek ve içeceklere ek vergi konulsun, sağlanacak kaynak okul yemeği programına aktarılsın” dedi.

Yemek transferi konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, “Okul sütünün bile transferinde bazı sorunlar çıktı. Yemekte transfer konusu tartışılıyor. Biz de yerel olsun istiyoruz. 81 ilde, o kadar ilçede yönetmek zor olur. Para da tek bir yerde kalmasın. Her il kendi firmasını kursun. Böylece para yerelde de kalmış olacak” dedi. Velilere seçenek de sunulacağını söyleyen yetkili, şunları söyledi:



“İstemeyen veliler de olabilir. ‘Ben çocuğuma kendim para vererek yemek sağlayacağım’ diyebilir. Özel okullar zaten böyle yapıyor. Öğünlerle ilgili çalışmalar da tamamlandı. Çocukların yaş gruplarına göre hangi ürün gruplarından ne kadar kalori almaları gerektiğiyle ilgili planlarımız hazır. Obeziteyi ve bodurluğu önlemek için menüler hazırlandı. Okul yemeği programıyla çocuklara doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlığı da kazandıracağız.”

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