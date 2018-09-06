meb den e müfredat açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün okul müdür ve yöneticilerine e-müfredat yazısı gönderdi.

İşte o gönderilen yazı...

Değerli Arkadaşlar, e-Müfredat Yönetim Bilgi Sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Kurul ve Zümre Kararlarının bu sistemde bulunan Yıllık Plan Modülü içindeki e-Kurul ve Zümre Bölümüne girişleri yapılmayacaktır. Ancak İlgili mevzuat kapsamında Kurul ve Zümreler ile ilgili diğer hususlar yerine getirilmeye devam edilecektir.

Kaynaklar:meb.gov.tr

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