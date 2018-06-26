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MEB'den Açıklama Geldi-İşte LGS Sonuçlarının Açıklanacağı Saat (E Okul'dan LGS Sonuç Sorgulama)

Milyonlarca öğrenci ile aileleri, Milli Eğitim Bakanlığından gelecek LGS sonuç açıklama duyurusunu bekliyor. Sosyal medya üzerinde MEB'in sonuçları açıklamasını bekleyen öğrenciler sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. MEB'den de beklenen açıklama geldi.

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MEB'den Açıklama Geldi-İşte LGS Sonuçlarının Açıklanacağı Saat (E Okul'dan LGS Sonuç Sorgulama)

Milyonlarca öğrenci ile aileleri, Milli Eğitim Bakanlığından gelecek LGS sonuç açıklama duyurusunu bekliyor. Sosyal medya üzerinde MEB'in sonuçları açıklamasını bekleyen öğrenciler sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. MEB'den de beklenen açıklama geldi.

26 Haziran 2018 Salı 12:58
MEB'den Açıklama Geldi-İşte LGS Sonuçlarının Açıklanacağı Saat (E Okul'dan LGS Sonuç Sorgulama)

TEOG'un yerine gelen liselere griş sınavının sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 

2 Haziran tarihinde Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Liselere Giriş Sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Yeni liseye geçiş sistemi kapsamında sınav ile öğrenci alacak olan Türkiye'nin en iyi okullarına girmek isteyen 1 milyondan fazla öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamayı heyecanla bekliyor.

MEB tarafından daha önce açıklanan sınav takvimine görer LGS sonuçları bugün ilan edilecek ve MEB'in LGS sorgulama ekranı ile öğrenciler sınavdan kaç puan aldıklarını adayların erişimine açacak. Sınavlı veya sınavsız lise tercihlerini de bu puana göre yapacaklar.

Bugün uyanmalarından itibaren LGS'ye giren milyonlarca öğrenci ile aileleri, LGS sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunu araştırmaya başladı. Ancak MEB'den sounçlar hakkında hala bir açıklama gelmedi. 

SONUÇLAR KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav sonuçlarını açıklayacağı tarih hakkında bir bilgi verdi. Twitter adresinden yapılan açıklamada sonuçların saat 16.00'da açıklanacağına yer verildi.

SOSYAL MEDYADA MEB'E TEPKİ

Sonuçların açıklanmadığı her dakika öğrenciler ve veliler sosyal medya hesapları üzerinden MEB'e çağrıda bulunuyorlar ve sonuçların saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istediklerini dile getiriyorlar.

İşte LGS sonuçları ile ilgili ilgi çeken paylaşımlar.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.06.2018 15:00
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