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MEB'den 10 Kasım açıklaması: Müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği gerekçesiyle okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alındı" denildi.

MEB'den 10 Kasım açıklaması: Müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği gerekçesiyle okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alındı" denildi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 20:19
MEB'den 10 Kasım açıklaması: Müdürler görevden uzaklaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir.Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır" açıklamasında bulundu.

10 Kasım'da Gaziantep ve Bursa'daki okullarda düzenlenen Atatürk'ü Anma Törenleri'nde çocukların 'Atatürk'e secde ettirildiği' belirtilmiş ve soruşturma başlatışmıştı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
MüdürOkul10 KasımMeb
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