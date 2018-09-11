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MEB'de Karma Eğitim Maddesi Kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılması ve kapanmasına dair esasların ve usullerin düzenlendiği yönetmelikte liselerde karma eğitime dair değişiklik yaptı. Liselerin açılmasına ilişkin bölümden “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesi kaldırılarak değişiklik yapıldı. Değişiklikler, nüfus ve öğrencinin az olduğu yerlerde düz, meslek ve teknik liselerdeki programları tek okulda toplayarak kız ve erkeklerin ayrı ayrı eğitim yapmasının yolunu açtı.

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MEB'de Karma Eğitim Maddesi Kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılması ve kapanmasına dair esasların ve usullerin düzenlendiği yönetmelikte liselerde karma eğitime dair değişiklik yaptı. Liselerin açılmasına ilişkin bölümden “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesi kaldırılarak değişiklik yapıldı. Değişiklikler, nüfus ve öğrencinin az olduğu yerlerde düz, meslek ve teknik liselerdeki programları tek okulda toplayarak kız ve erkeklerin ayrı ayrı eğitim yapmasının yolunu açtı.

11 Eylül 2018 Salı 13:46
MEB'de Karma Eğitim Maddesi Kaldırıldı

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre; Milli eğitim Bakanlığı karma eğitime ilişkin maddenin kaldırılmasının yargı kararı gereği olduğunu savundu. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk’ün yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan bakanlık kaynakları, “‘Karma eğitim’ ibaresine yönelik yargının yürütmeyi durdurma kararı gereğince düzenleme yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Yönetmelikteki madde kaldırılsa da Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ‘karma eğitim’ başlığı altındaki “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” maddesini hatırlatan bakanlık yetkilileri “Kesinlikle karma eğitimin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir çalışma ve düzenleme yoktur” şeklinde açıklama yaptı.

Daha önce öğrenci sayısı 80’in altında kalan liselerin kapatılmasını öngören yönetmelik değiştirilerek, imam hatiplere sağlanan 40 öğrenci standardı her okula sağlandı. Değişiklikle kapatılma şartları toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10, ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında 40’ın altına düşmesi olarak düzenlendi.

Kaynaklar; Cumhuriyet

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meb karma eğitim maddesi kaldırıldı
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