MEB'de Kağıt Krizi : Okullara Kitap Gönderilmeyecek mi?

Sektörün iyi konumda olduğu zamanlarda ithal kağıda mecbur bırakılan basım yayın matbaa sektörü hayatta kalma mücadelesi verirken, durumun Milli Eğitim Bakanlığı’nı da olumsuz yönde etkilemeye başladığı iddia edildi...

Milli Gazete’den Gökçen Göksal’ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde birçok gazete ithal kağıt fiyatlarındaki fiyat yükselişi nedeniyle ya zam yapmış ya da sayfa sayısını düşürmüş, bazı yayınevleri de kitap basımlarını durdurmuştu. Kitapların okullara dijital olarak verilmesi durumunda bu kitaplar ya öğrencilerin bilgisayarlarına yüklenecek ya da akıllı tahta üzerinden işlenecek. Akıllı tahta üzerinden işlenmesi durumunda öğrencilerin önlerinde kitap bulunmayacak.

Öğrenciler kitap temini için dijital olarak verilen kitapları fotokopilerle çoğaltabilecek. Bir top fotokopi kâğıdının fiyatı ise 20 ila 30 lira arasında değişiyor.

Konuyu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da meclise taşıdı.

"Türkiye uçuyor, dünyada bir numarayız deniliyor Milli ğitim Bakanlığı kağıt problemi nedeniyle okullara kitap gönderemiyor. Hangi kitaplar gönderilmiyor? sorusunu Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk'a yöneltti.

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle;

Ücretsiz dağıtılması için Bakanlık tarafından gönderilmesi gereken kitapların bazılarının okullara gönderilemediği, kitapların basılamadığı ve çok sayıda kitabın dijital olarak gönderilebileceği iddiaları mevcuttur.

Bu bağlamda;

1.Ücretsiz dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilmesi gereken kitaplarının bazılarının ithal kağıt sıkıntısı sebebiyle okullara gönderilemediği, kitapların basılamadığı ve çok sayıda kitabın dijital olarak gönderilebileceği iddiaları doğru mudur?

2.İddialar doğru ise, okullara gönderilemeyen kitaplar hangi ders kitaplarıdır?

3.Anılan iddialar ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı kamuoyuna açıklama yapacak mıdır?

4.Çok sayıda kitabın dijital olarak gönderileceği iddiaları doğru ise, dijital kitap uygulaması ilkokul, ortaokul ve liseleri mi kapsamaktadır?

5.İlkokul öğrencilerine de dijital kitap gönderileceği iddiaları doğru ise ve kitapların okullara dijital olarak verilmesi durumunda; bu kitapların öğrencilerin bilgisayarlarına yükleneceği ya da akıllı tahta üzerinden işleneceği göz önüne alındığında, ilkokul öğrencilerinin önlerinde kitap bulunmaması, öğrencilerin psikolojilerini uzun dönemde olumsuz etkilemeyecek midir?

6.Bilgisayarı bulunmayan ailelerin çocuklarının kitap temini için dijital olarak verilen kitapları fotokopilerle çoğaltmak zorunda kalması durumunda, ortaya çıkan maliyet Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak mıdır?

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