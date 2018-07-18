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MEB bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı!..

Öğrencilerin ve velilerin büyük bir heyecanla beklediği İOKBS yani bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan eski adı ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı (PYBS) olan, yeni adı ile İOKBS sonuçları açıklandı. İşte 2018 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve detayları...

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MEB bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı!..

Öğrencilerin ve velilerin büyük bir heyecanla beklediği İOKBS yani bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan eski adı ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı (PYBS) olan, yeni adı ile İOKBS sonuçları açıklandı. İşte 2018 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve detayları...

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:03
MEB bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı!..

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinden veya haberimizden öğrenebilirler. İOKBS’de başarılı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs 2018 yılında 648.04 liradır.

MEB İOKBS SONUÇLARINI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 3 Haziran'da gerçekleştirilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için yaptığı duyuruda, sonuçların resmen 18 Temmuz'da açıklanacağını açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrası merakla bugünü bekleyen binlerce öğrenci, muradına erdi. MEB'ten yapılan açıklamaya göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı.

MEB SİTESİNDEN SONUÇLARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak!..
Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak!..
Son Güncelleme: 18.07.2018 16:53
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meb bursluluk sınav sonuçları açıklandı
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