Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan Önemli Açıklamalar: 5 yaşında ilkokula başlanmaz

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk Anadolu Ajansı'nın Editör Masası Programına konuk oldu ve sorulara cevap verdi.

banner396

MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan Önemli Açıklamalar: 5 yaşında ilkokula başlanmaz

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk Anadolu Ajansı'nın Editör Masası Programına konuk oldu ve sorulara cevap verdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:35
MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan Önemli Açıklamalar: 5 yaşında ilkokula başlanmaz

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk Anadolu Ajansı'nın Editör Masası Programına konuk oldu ve sorulara cevap verdi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı programda eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Danıştay'ın Andımız kararının temyize taşınmasıyla ilgili "Hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, 'Bu böyledir, bu böyle değildir' demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki süreç olduğunu söylemekle iktifa* ediyorum." ifadelerini kullandı. (* yetinmek)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından derlememiz şöyle;

"Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz. Bunu yaparken çocuğa Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle karşılaşma fırsatı vereceğiz"

"Mesleki ve teknik eğitimi öne çıkaracağımız, pozitif ayrımcılık yapacağımız çok özel bir dönem başlıyor."

"Meslek liseleri için genel beceri testi oluşturuyoruz."

Selçuk, ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini beklediklerini söyledi.

"(Anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması) Bu, üçüncü yılda başlayabilecek bir proje. Bunu hemen başlatamayız, böyle bir altyapımız yok"

"5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak."

"Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur."

Bakan Selçuk, öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili "kuruşu kuruşuna" hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

"(3600 ek gösterge) Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak."

"(Sınav sistemi) Mesele çocuğu ölçmek değil, mesele sistemi ölçmek."

"LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.10.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
meb bakanı ziya selçuk tan önemli açıklamalar yaşında ilkokula başlanmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liselere Girişte Yapılacak Sınava Yönelik Örnek Sorular Yayımlandı
Liselere Girişte Yapılacak Sınava Yönelik Örnek Sorular Yayımlandı
2018-ALES/2 Soruları ve Cevapları Yayımlandı!
2018-ALES/2 Soruları ve Cevapları Yayımlandı!
MEB 2023 Eğitim Vizyonu Açıklandı!
MEB 2023 Eğitim Vizyonu Açıklandı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim