MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan Önemli Açıklamalar: 5 yaşında ilkokula başlanmaz

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk Anadolu Ajansı'nın Editör Masası Programına konuk oldu ve sorulara cevap verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı programda eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Danıştay'ın Andımız kararının temyize taşınmasıyla ilgili "Hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, 'Bu böyledir, bu böyle değildir' demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki süreç olduğunu söylemekle iktifa* ediyorum." ifadelerini kullandı. (* yetinmek)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından derlememiz şöyle;

"Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz. Bunu yaparken çocuğa Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle karşılaşma fırsatı vereceğiz"

"Mesleki ve teknik eğitimi öne çıkaracağımız, pozitif ayrımcılık yapacağımız çok özel bir dönem başlıyor."

"Meslek liseleri için genel beceri testi oluşturuyoruz."

Selçuk, ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini beklediklerini söyledi.

"(Anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması) Bu, üçüncü yılda başlayabilecek bir proje. Bunu hemen başlatamayız, böyle bir altyapımız yok"

"5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak."

"Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur."

Bakan Selçuk, öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili "kuruşu kuruşuna" hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

"(3600 ek gösterge) Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak."

"(Sınav sistemi) Mesele çocuğu ölçmek değil, mesele sistemi ölçmek."

"LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız."

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