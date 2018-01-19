MEB Bakanı Yılmaz ve Müsteşar Tekin'den Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Karne Uyarısı!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, karne günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Yılmaz, karnenin tek başına bir başarı göstergesi olmadığını hatırlatarak öğrenci ve velileri bu konuda uyardı.

İsmet Yılmaz'ın karne mesajında şu ifadelere yer verildi : "2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla yarıyıl tatiline giren ve karne alma sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olan eğitim, insanı değerli kılar ve toplumu yüceltir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bireyin temel hakkı olan eğitimden en üst seviyede faydalanması için eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedefliyor, bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyoruz.Her bir öğrencimiz bizim için ayrı bir değerdir. Büyük bir özveriyle yetiştirilen öğrencilerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyor, yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Evlatlarımızın derslerinde başarılı bir öğrenci olabilmeleri kadar iyi insan olabilmeleri, evrensel değerlere açık, millî ve manevi değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmelerini de son derece önemsiyoruz.

VELİLER

Kıymetli velilerimiz; okullarımızda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli olabilmesi, öğrenci, öğretmen ve velilerimizin eğitim öğretim yılı boyunca işbirliği içerisinde olmasına bağlı. İyi bir eğitim öğretim ortamının sağlanması ve eğitimde başarının arttırılması adına veli, okul ve öğretmen iletişimi çok önemli. Sizlerin öğrencilerimizin eğitimlerine gösterdiğiniz ilgi ve alaka, onlarla birlikte geçireceğiniz zaman, onlara göstereceğiniz anlayış, vereceğiniz sevgi ve her daim yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz çocuklarımızın başarılarını arttıracak ve yarınlara emin adımlarla yürümelerinde etkin rol oynayacak. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeliyiz. Unutmamalıyız ki karne tek başına başarı göstergesi değildir. Öğrencilerimizin davranış, tutum, şahsiyet ve zekâlarının bir göstergesi olmayan karneler sadece dönem boyunca derslerde gösterdikleri başarının neticesidir.

ÖĞRETMENLER

Değerli öğretmenlerimiz; büyük bir azimle gayret göstererek nesillerimizi yetiştirmek adına özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmaları yürekten destekliyorum. Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için, nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için çıktığımız eğitim öğretim yolunda hep birlikte çalışacağız.

ÖĞRENCİLER

Sevgili öğrencilerimiz; bu ülkenin yarınları sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişeceksiniz. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi sizler koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız. Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olarak yetişmeniz, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi ve başarmanızı sağlayacak. Hiçbir başarı tesadüf değildir, başarı; isteğin, azmin ve gayretin neticesidir. Tatilde dinlenmenizi, bulunduğunuz şehirlerdeki tarihi mekânları, müzeleri, kütüphaneleri gezmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmenizi, sportif, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyorum. Kitap okumak size yol gösterecek, iç dünyanızı zenginleştirecek ve yarınlara umutla bakmanızı sağlayacak. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmeniz temennilerimle iyi tatiller diliyorum.”

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'de sosyal medya hesabı üzerinden karne günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tekin, "Bugün bir dönemlik yoğun çalışma sürecinden sonra iki haftalık tatilimiz başlıyor. Unutmayalım bu tatil hepimiz için bir fırsat. Biz ebeveynler için çocuklarımızla nitelikli zaman geçirebilmek için bir fırsat. Öğrencilerimiz için ebeveynleriyle birlikte zaman geçirmek için bir fırsat. Gelin hep beraber bu tatilde çocuklarımıza birlikte sohbet etmeyi, oyun oynamayı, gezmeyi; sinemaya, tiyatroya, konsere, maça gitmeyi hediye edelim. Bu vesileyle bütün çalışma arkadaşım öğretmenlerime de bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." dedi.