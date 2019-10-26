Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100216
ALTIN
279.167
DOLAR
5.7628
STERLIN
7.4010
EURO
6.3918

MEB ara tatilde öğrenci ve velileri umreye götürecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Bir fırsat olarak görüyoruz” diyerek açıkladığı ve “Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler bu ara tatillerde tema doğrultusunda yapılacak” dediği “ara tatiller”, eğitim alanını dinselleştirmek için fırsat yarattı.

MEB ara tatilde öğrenci ve velileri umreye götürecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Bir fırsat olarak görüyoruz” diyerek açıkladığı ve “Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler bu ara tatillerde tema doğrultusunda yapılacak” dediği “ara tatiller”, eğitim alanını dinselleştirmek için fırsat yarattı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 08:50
MEB ara tatilde öğrenci ve velileri umreye götürecek

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Bir fırsat olarak görüyoruz” diyerek açıkladığı ve “Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler bu ara tatillerde tema doğrultusunda yapılacak” dediği “ara tatiller”, eğitim alanını dinselleştirmek için fırsat yarattı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, müftülüklerle işbirliği yaparak Diyanet’in umre programları için hazırlığa geçti.

Okullara Diyanet’in “özel hazırlanmış” 2019-2020 yılı ara tatili için “Umre Programı” ve fiyat bilgileri gönderildi. Umre programında Mekke ve Medine için öğrenci ve velilere 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama imkânı sunulduğu belirtildi. Umre turları, kahvaltı ve akşam yemeği tabldot ve “öğle yemeği kumanyası” ile 2 kişilik odalarda öğrenciler için 3 bin 500 sar, yani 5 bin 400 TL; öğretmen ve veliler için ise 4 bin sar, yani 6 bin 150 TL olarak hesaplandı. Diyanet’in fiyatlandırması, 4 kişilik odalarda 5 bin TL’ye kadar düştü.

 Cumhuriyet

Anahtar Kelimeler:
meb tatilde öğrenci velileri umreye götürecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM sınav ücretlerinde indirim talebi!
ÖSYM sınav ücretlerinde indirim talebi!
2019-İSG 2. Dönem Başvuruları Başladı!
2019-İSG 2. Dönem Başvuruları Başladı!
2019-YÖKDİL Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!
2019-YÖKDİL Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim