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MEB Açıkladı: İşte Okulların Açılacağı ve Kapanacağı Tarih

Milli Eğitim Bakanlığı gelecek yılın eğitim-öğretim faaliyet takvimini açıkladı. Açıklanan faaliyet takvimine göre okulların açılıp kapanacağı tarihler de belli oldu.

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MEB Açıkladı: İşte Okulların Açılacağı ve Kapanacağı Tarih

Milli Eğitim Bakanlığı gelecek yılın eğitim-öğretim faaliyet takvimini açıkladı. Açıklanan faaliyet takvimine göre okulların açılıp kapanacağı tarihler de belli oldu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:59
MEB Açıkladı: İşte Okulların Açılacağı ve Kapanacağı Tarih

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, gelecek yılın çalışma takvimine yer verildi. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, 81 İlde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi.

Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiğibin vurgusu yapıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihte başlayacak olan ilk dönem 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. 21 Ocak 2019 ile 1 Şubat 2019 tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü tüm Türkiye genelinde başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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