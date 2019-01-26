MEB, 18 bin 727 öğrenciyi yurtdışına gönderdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde, “Milli Eğitim Bakanlığı'nca Yurtdışına Lisansüstü Eğitim İçin Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı (YLSY) kapsamında yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı kaçtır? Akkuyu NGS projesinde görev almak üzere Rusya'da eğitim verilen öğrenci sayısı kaçtır? MEB bünyesinde Avrupa ülkeleri, G. Kore, Çin ve Japonya'da eğitim alan öğrenci sayısı kaçtır? Yurt dışına YLSY kapsamında gidip geri dönüş süresinde gelemeyen öğrenciler var mıdır? Haklarında soruşturma açılan öğrenciler var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise “Bakanlığımızca YLSY kapsamında lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı 18.727'dir” açıklamasında bulundu.

Avrupa ülkelerinde 1.495, Güney Kore'de 2, Çin'de 20, Japonya'da 17 bursiyerin lisansüstü eğitim gördüğünü belirten Bakan Selçuk, 2018 yılı YLSY kontenjanının 1.224 olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, yerleşmeye hak kazanan adayların resmi bursiyerlik statüsü kazanmalarına ilişkin sürecin devam ettiğini vurguladı.

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