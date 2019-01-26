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MEB, 18 bin 727 öğrenciyi yurtdışına gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, bakanlıklarının bugüne kadar 18 bin 727 öğrenciyi lisansüstü eğitim görmek üzere yurtdışına gönderdiğini açıkladı.

MEB, 18 bin 727 öğrenciyi yurtdışına gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, bakanlıklarının bugüne kadar 18 bin 727 öğrenciyi lisansüstü eğitim görmek üzere yurtdışına gönderdiğini açıkladı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:20
MEB, 18 bin 727 öğrenciyi yurtdışına gönderdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde, “Milli Eğitim Bakanlığı'nca Yurtdışına Lisansüstü Eğitim İçin Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı (YLSY) kapsamında yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı kaçtır? Akkuyu NGS projesinde görev almak üzere Rusya'da eğitim verilen öğrenci sayısı kaçtır? MEB bünyesinde Avrupa ülkeleri, G. Kore, Çin ve Japonya'da eğitim alan öğrenci sayısı kaçtır? Yurt dışına YLSY kapsamında gidip geri dönüş süresinde gelemeyen öğrenciler var mıdır? Haklarında soruşturma açılan öğrenciler var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise “Bakanlığımızca YLSY kapsamında lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı 18.727'dir” açıklamasında bulundu. 

Avrupa ülkelerinde 1.495, Güney Kore'de 2, Çin'de 20, Japonya'da 17 bursiyerin lisansüstü eğitim gördüğünü belirten Bakan Selçuk, 2018 yılı YLSY kontenjanının 1.224 olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, yerleşmeye hak kazanan adayların resmi bursiyerlik statüsü kazanmalarına ilişkin sürecin devam ettiğini vurguladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.01.2019 21:18
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