Liseye yerleştirmede 3. nakil sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 3 nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın “www.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden açıklandı.

Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde "2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçları" başlığı adı alıntında açıklandı. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecek. Boş kontenjanlar yine e-Okul sistemi üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler buna göre başvuruda bulunacak.

3. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

4. nakil başvuruları bugün başlayacak. Başvurular 3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçları ise 08 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak.

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