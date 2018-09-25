Liseye geçişte sınav sistemi değil, sorular değişecek

Milli Eğitim'de kaliteyi artırmak maksadıyla hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Ekim 2018 tarihinde açıklaması planlanan vizyon belgesiyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Akşam gazetesinin hazırladığı habere göre, vizyon belgesinde yer alacak başlıklardan biri de Liselere Geçiş Sistemi olacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre; liselere geçiş sistemi veya müfredat değişikliği yapılmayaca. Onun yerine sınavda sorulan soruların ağırlıklarıyla ilgili olarak bir düzenleme yada değişiklik yapılması planlanıyor.

Ortaokuldan, liselere geçiş sınavında ezbere dayalı soruların ağırlığı azaltılacak böylece 'ezber sistemi' tarihi karışacak iddiası kuvvetlendi.

Öğrencilere öğrenmeye ve yoruma dayalı sorular yöneltilecek. Öğrencilere sayısal bölüm sorularında formül ağırlıklı sorular yer almayacak. Ezbere dayalı eğitimin önüne geçmek içinde, deney ve gözleme dayalı öğrenme yöntemi desteklenecek.

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı'nın kapsamı genişletilerek içeriği güçlendirilecek. Her bir öğrencinin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu sayesinde Liseye Geçiş Sınavına girecek öğrencilere yol gösterilmiş, rehberlik edilmiş olacak. Sınavda ağırlık verilecek sorular arasında teknoloji konularına da önem verilecek, öne çıkacak.

Derslerde dil ve iletişim kurma becerilerinin artırılması sağlanacak, bu çerçevede öğrencilerin kitap okuması teşvik edilecek. Sınavlardaki Türkçe sorular da bu değişiklik doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.

Yeni düzenlemeler ve değişiklik sadece öğrencileri kapsamayacak. Öğretmenlerin de öğretme becerilerini de geliştirecek eğitimlere yer verilecek. Eğitimlerle birlikte öğretmen kalitesinin artırılması da sağlanmış olacak. Öğretmen kalitesinin artışının sınavlardaki başarı oranını da artırması amaçlanmış olacak. Sınavlarla ilgili örnek sorularda daha erken tarihlerde yayınlanarak öğrencilerin kendini geliştirmesi sağlanacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, öğretmen eğitiminin, Milli Eğitim Bakanlığı, YüksekÖğretim Kurulu ve eğitim fakülteleriyle birlikte yapılandırılacağını aktardı. Safran, "Bakanlığın projelerini YüksekÖğretim Kurulu yetkililerine anlatacağız. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yaptığımız ön görüşmede konuya ilişkin aldığımız prensip kararını bir protokole bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Sputnik - Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA