Liselilerden Çevreci Logolar!

Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi İlknur Saltık’ın tasarımı, proje fikrini en iyi anlatan logo seçildi, seçilen logo2 yıl boyunca tüm proje faaliyetlerinde ve ürünlerde kullanılacak.

Çevre bilincinin geliştirilmesi ve bilim uygulamalarına ilginin artırılmasını amaçlayan projenin logosunu belirlemek için Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi’nde açılan yarışmaya, 29 tasarım katıldı. Okulun öğrencilerinin tasarladıkları 29 logo okulda sergilendikten sonra kombinasyon tarafından, 11-C sınıfı öğrencisi İlknur Saltık’ın tasarımı, proje fikrini en iyi anlatan logo olarak seçildi.

KAZANAN LOGO TÜM PROJE FAALİYETLERİNDE KULLANILACAK



Geçtiğimiz hafta içinde, proje ortakları İspanya, Fransa, Estonya, Almanya ve ülkemizin katılımı ile uluslararası logo yarışması düzenlendi. Websitesi üzerinden, 3 bin 445 oyun kullanıldığı yarışmada, Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi İlknur Saltık yüzde 60 oy oranı ile birinci oldu. Kazanan logo, 2 yıl boyunca tüm proje faaliyetlerinde ve ürünlerde kullanılacak. Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu, “Bu başarısından dolayı öğrenci projenin 2. ulus ötesi toplantısı olan İspanya hareketliliğine katılım ile ödüllendirilmiştir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinin emekleri için görsel sanatlar öğretmeni Serpil Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)