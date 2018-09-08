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Liselere yerleştirmede dördüncü nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçları, meb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Liselere yerleştirmede dördüncü nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçları, meb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:06
Liselere yerleştirmede dördüncü nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçları, meb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'dan ajanslara yansıyan bilgiye göre, sınavla yerleştirme yapılan okullardan Fen, Anadolu, Anadolu imam hatip ve sosyal bilimler liselerinde yerleştirmeye esas doluluk oranı %100 oranına ulaştı.     

Bugüne kadar tercihte bulunan öğrencilerden 892 bin 461'i sınavsız, 122 bin 798'i sınavlı okullara olmak üzere toplam 1 milyon 15 bin 259'u istedikleri ortaöğretim kurumlarına yerleşme hakkı kazandı.     

Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi gereği sınav veya yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, 10 Eylül 2018 ile 14 Eylül 2018 tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başkanlıklarına başvuruda bulunabilecekler.

İlgili komisyonlar bu öğrencilerin boş kontenjanı bulunan okullara yerleştirme işlemlerinden sorumlu olacak.

Aday öğrenciler, nakil sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.   

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