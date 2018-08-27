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Liselere yerleştirmede 3. nakil dönemi başladı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 3. nakil dönemi için tercihler, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar alınmaya devam edecek.

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Liselere yerleştirmede 3. nakil dönemi başladı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 3. nakil dönemi için tercihler, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar alınmaya devam edecek.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
Liselere yerleştirmede 3. nakil dönemi başladı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 3. nakil dönemi için tercihler, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar alınmaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirmeye esas 3. nakil dönemi başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas 3. nakil dönemi tercihlerini bugünden itibaren 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapabilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas 3. nakil tercih sonuçları 3 Eylül 2018 tarihinde ilan edilecek.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede dördüncü ve son nakil dönemi tercihleri ise 3 Eylül 2018 ile 6 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.08.2018 13:57
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liselere yerleştirmede nakil dönemi başladı
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