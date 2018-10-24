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Liselere Girişte Yapılacak Sınava Yönelik Örnek Sorular Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere girişte yapılacak sınava ilişkin örnek sorular yayımlandı. Örnek Sorulara http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

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Liselere Girişte Yapılacak Sınava Yönelik Örnek Sorular Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere girişte yapılacak sınava ilişkin örnek sorular yayımlandı. Örnek Sorulara http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:17
Liselere Girişte Yapılacak Sınava Yönelik Örnek Sorular Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere girişte yapılacak sınava ilişkin örnek sorular yayımlandı. Örnek Sorulara http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına (liselere) öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava ilişkin örnek soruların yer aldığı kitapçığı yayımladı.

SORULACAK SORULARIN YARISI KADAR ÖRNEK SORU

Yayımlanan soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde öğrencilere sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Örnek soru kitapçığına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYINLANDIĞINDAN BİLDİRİM ALABİLİRSİNİZ

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her ay yayımlanacak olan örnek soru kitapçıkları yayımlandığında anında haber olmak isterseniz, KPSS CAFE mobil uygulamalarını indirerek bildirim alabilirsiniz. Yapmanız gereken bir kaç küçük adım bulunuyor. Cep Telfonunuzun uygulama mağazasına girip, arama bölümüne KPSS CAFE yazarak, cep telefonunuza yükleyebilirsiniz. Böylelikle anında bildirim alırsınız.

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Son Güncelleme: 24.10.2018 10:54
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liselere girişte yapılacak sınava yönelik örnek sorular yayımlandı
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