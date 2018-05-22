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Liselere Giriş Sınav Giriş Belgesi Yayımlandı (E Okul Öğrenci Girişi)-Kaç Soru , Kaç Dakika?

Milli Eğitim Bakanlığı 2 Haziran günü gerçekleşecek liselere giriş sınavı için giriş belgelerini erişime açtı.

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Liselere Giriş Sınav Giriş Belgesi Yayımlandı (E Okul Öğrenci Girişi)-Kaç Soru , Kaç Dakika?

Milli Eğitim Bakanlığı 2 Haziran günü gerçekleşecek liselere giriş sınavı için giriş belgelerini erişime açtı.

22 Mayıs 2018 Salı 18:31
Liselere Giriş Sınav Giriş Belgesi Yayımlandı (E Okul Öğrenci Girişi)-Kaç Soru , Kaç Dakika?

Milli Eğitim Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada liselere giriş sınavı için sınav giriş belgelerinin yayımlandığına yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirmeler için 2 Haziran günü gerçekleştirilecek merkezi sınavın giriş belgeleri, e-okul sisteminde sınava girecek adayların erişimine açtı. 

Sınav giriş belgenizi edinmek ve 2 Haziran günü gerçekleşecek sınava nerede gireceğinizi öğrenmek için e Okul sistemine giriş yapabilirsiniz. E Okul öğrenci girişi için adres şu şekilde; https://e-okul.meb.gov.tr/

Bakanlığın yapacacağı ve bu yıl 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğine bağlı olarak gireceği merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak.

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.05.2018 18:31
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