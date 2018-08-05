Liselere Giriş Nakil Kılavuzu Yayımlandı!.. İşte Boş Kontenjanlar!..

Liselere giriş yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı. MEB tarafından erişime açılan nakil kılavuzunda yer alan bilgilere göre ilk nakil tercihleri 6 Ağustos 2018 ile 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Belirtilen bu tarihlerde herhangi bir orta öğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler ise 13 Ağustos 2018 tarihinde ikinci nakil için yeniden başvuruda bulunabilecek. Liselere giriş nakil tercihleri MEB'in E-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek.

Mili eğitim Bakanlığının yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler ve herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecek.

Liseye Giriş Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

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