Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Soruları ve Cevapları!

Milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavında (LGS) ter döktü. Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından oluşan LGS 1.oturumla matematik ve fen bilimleri sınavından oluşan LGS 2. oturuma giren öğrenciler için LGS soru ve cevaplarını okurlarımızla paylaşıyoruz. LGS 1 Haziran 2019 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Peki LGS ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2019 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sayısal ve sözel olarak iki oturumda düzenlendi.

Öğrenciler LGS ilk oturumunda; Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından oluşan derslerden sorumlu oldular.

Ayrıca LGS ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri sınavından oluşan sorular soruldu.

Sınavın 2 oturumda gerçekleştirilmesiyle beraber milyonlarca öğrenci LGS ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilelenler...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İyi bir lise hayali kuran öğrenciler LGS’ye girdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler MİLLİ Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna ve puanlarına göre terchlerini yapacaklar. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan tarihe göre sonuçlar 24 Haziran’da açılanacak.

Kamupersoneli isimli haber sitesi tarafından LGS soruları ve cevapları paylaşıldı. İşte sorular ve cevapları...

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