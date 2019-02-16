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Lise Öğrencilerine Girişimcilik Eğitimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu’nda, tüm okullarda tasarım-beceri atölyelerinin kurulması ve öğrenicilerin buralara etkin olarak katılımı öngörülüyor.

Lise Öğrencilerine Girişimcilik Eğitimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu’nda, tüm okullarda tasarım-beceri atölyelerinin kurulması ve öğrenicilerin buralara etkin olarak katılımı öngörülüyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 22:02
Lise Öğrencilerine Girişimcilik Eğitimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu’nda, tüm okullarda tasarım-beceri atölyelerinin kurulması ve öğrenicilerin buralara etkin olarak katılımı öngörülüyor.

Bu hedefi gerçekleştirme adına; Bakanlık, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında lise öğrencilerinin girişimcilik becerilerinin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik anlaşmaya varıldı.

Protokol İmzalandı

Genç Başarı Eğitim Vakfı ile bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan okullarda ilk kez ‘GençBizz Liseler Arası Girişimcilik’ adındaki program başlatılacak ve öğrencilere burada girişimcilik konusu anlatılacak.

Burada verilen eğitimler çerçevesinde öğrenciler, danışman öğretmenleri ve iş dünyasının gönüllüleri eşliğinde girişimcilik, finansal okuryazarlık ve istihdam edilebilirlik gibi çok önemli becerilerini fark etme ve geliştirme fırsatını yakalamış olacak.

Pilot Olarak Belirlenen Okullarda Başlayacak

Buradaki proje sürecinin bir eğitim ve öğretim yılına yayılması ve Genç Bizz Liseler Arası Girişimcilik programı, ilk etapta Bakanlığın tasarım-beceri atölyelerini kuracağı pilot okullarda uygulanmaya başlanacak. Buradaki programın, ilerleyen zamanlarda daha fazla okulda uygulanması amaçlanıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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lise öğrencilerine girişimcilik eğitimi
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