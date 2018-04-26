Lise Mezunu Kadın-Erkek 9 Bin 753 Subay-Astsubay Alımı Tercih Ekranı ve Tercih Sonrası Süreç

Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı tercihleri önceki gün başladı.

2018 yılı başında yayımlanan kılzvuzda Milli Savunma Üniversitesi bünyesine lise mezunu adaylar arasından 10 bine yakın subay astsubay alımı yapılacağı bildirilmişti. Açıklamanın gelmesinin ardından 300 bin civarı kişi, subay astsubay olmak için başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar MSÜ giriş sınavına alındı. Sınava alınan adaylardan geçerli bir paun alanlar için tercih süreci önceki gün başladı.

Adaylar MSÜ bünyesine subay ya da astsubay öğrencisi olmak için E Devlet kapısı üzerinden Milli Savunma Bakanlığına tercih bildirimi yapacak. 24 Nisan'da başlayan tercih süreci, 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

MSÜ DUYURUSU

MSÜ tarafından tercihlerle ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde icra edilen ‘’2018-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’’ sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilmiştir. Sınava katılan tüm adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden yapabileceklerdir. Yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

TERCİH EKRANI

MSÜ tercihleri e Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Tercihler E Devlet üzerinden MSB Personel Temin Daire Bşk. (İş başvuru Portalı) kısmına yapılacak.

Tercih ekranına gitmek için TIKLAYIN

Açılan sayfada kimlik numaranız ve E Devlet şifreniz ile giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra yönergeleri takip edin ve tercihlerinizi yapın.

BAŞVURU VE MÜLAKAT TAKVİMİ

TERCİH SONRASI SÜREÇ İÇİN TIKLAYIN

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