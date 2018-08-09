Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri Başladı!..

İlahiyat ön lisans programlarından mezun olan adaylara bu yıl ilk defa İlahiyat Lisans Tamamlama hakkı verildiğiniaçıklayan YÖK, Lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

YÖK'tan yapılan duyuru şöyle;

İlahiyat Alanında Lisans Tamamlama Programına, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları da dahil olmak üzere 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilahiyat ön lisans programından mezun olan tüm adaylar başvurabilecekler.

2015 yılından itibaren yapılan Sağlık Alanında Lisans Tamamlama başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri ise bu sene de devam ediyor.

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sağlık ön lisans programlarından 19 Kasım 2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2018 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilecek.

Her iki programda da yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamaları ve tercihleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca gerçekleştirilecek.

Başvuru ve tercih işlemleri 9 Ağustos 2018 (Saat:14:00) – 17 Ağustos 2018 (Saat:17:00) tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulunun resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Kaynaklar;

yok.gov.tr

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