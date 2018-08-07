LGS'de Yerleşemeyen Öğrenciler İçin MEB'den Açıklama Geldi!..

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Türk, LGS yerleştirme sonuçlarına göre hiç bir okula yerleşemeyen öğrenciler ile ilgili açıklama yaptı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Anadolu Ajansı'na yaptığı yaptığı açıklamada,herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin büyük bir bölümünün sadece Anadolu lisesi tercihi yaptığı için bu durumun yaşandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Türk, şu açıklamaları yaptı;

"30 Temmuz'da liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra tüm öğrencilerimizin bir ortaöğretim kurumuna yerleştirileceğini ve hiçbir öğrencimizin istemediği bir okul türünde öğrenim görmemesini sağlamak için çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu talepleri karşılamak üzere 16 Anadolu lisesi açtık, 38 mesleki ve teknik eğitim Anadolu lisesini çok programlı Anadolu lisesine dönüştürdük. Bazı okullarımızın da kullanılmayan boş dersliklerini mevcut Anadolu liselerimize tahsis ederek, kapasite oluşturma yoluna gittik."

Anadolu liselerinin kontenjanlarının da artırıldığını anlatan Ercan Türk, "643 Anadolu lisemizin kontenjanlarını artırarak, 6 Ağustos'ta başlayan yerleştirmeye esas nakil sürecinde toplam 58 bin Anadolu lisesi kontenjanı oluşturduk ve öğrencilerimizin tercihine açtık." açıklamarında bulundu.

Yeni açılan, dönüştürülen ve kontenjanları artırılan liselerin, yerleşemeyen öğrencilerin taleplerini karşılayacak durumda olduğuna işaret eden Türk, "Bazı öğrencilerimiz yerleştiği halde okulunu değiştirmek veya ikametine daha yakın bir okulda oluşan boş kontenjanlara nakil olmak isteyecek. Dolayısıyla başvuruların yine aynı okullarda yoğunlaşması sebebiyle ilk nakil sürecinde de bazı öğrencilerimiz yerleşemeyebilir. Ancak öğrenci ve velilerimiz açısından bir telaşa mahal olmayacak. Eğitim-öğretim başlamadan önce tüm öğrencilerimizin istediği okul türünde öğrenim görmelerini sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, her nakil döneminin ardından ek tedbirler alınabileceğini belirterek, "Sonuçların açıklandığı her dönemde, yeniden bir çalışma yapma ihtiyacı ortaya çıkarsa ki bu, veriler üzerinden yapılabilecek bir yorumdur. O tarihte bunlar Bakanlığımızca değerlendirilecektir." şeklinde konuştu.

Yerel yerleştirmeye esas nakil sürecinde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"nın ve "tercih önceliği"nin dikkate alınmayacağına dikkate çeken Ercan Türk, şunları söyledi;

"Öğrencilerimiz, ilk yerleştirmeler yapılırken 'Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu' esaslarına göre yerleştirildi. Bu defa 'Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu' işleyecek. Dolayısıyla ilk yerleştirmelerde kılavuz bütün öğrencilere aynı şartlarda uygulanmışsa, bu kılavuz hem yerleşemeyen hem de yerleştiği halde nakil yapacak öğrencilere eşit olarak uygulanacağı için burada bir eşitsizlik veya öğrencilerin aleyhine bir durum söz konusu olmayacak."

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