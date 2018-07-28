LGS sınavına giren adayları internette LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak veya LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi gibi aramalar yapıyor. İşte LGS Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih!..

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2Temmuz 2018 ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında tercihleri alınan Liselere Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları ve tercih için boş kontenjanlar, 30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

Öğrencilerin LGS yerleştirme sonuçları e-okul.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak. Ayrıca, kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilmek isteyen velilere ve öğrencilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile LGS yerleştirme sonuçları iletilecek. 6 Ağustos 2018 ile 10 Ağustos 2018'de birinci, 13 Ağustos 2018 ile 17 Ağustos 2018'de ikinci, 27 Ağustos 2018 ile 31 Ağustos 2018'de üçüncü, 3 Eylül 2018 ile 6 Eylül 2018'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak.

10 Eylül 2018 ile 14 Eylül 2018'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

Kaynaklar;

İHA



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