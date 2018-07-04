LGS Tercihleri Hakkında İsmet Yılmaz'dan Önemli Açıklama

LGS tercihleri hakkında son dakika açıklaması.

Sivas’ın Gürün ilçesine giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Yılmaz, konı ile ilgili yaptığı açıklamada, "lise tercihlerinde imam hatip liselerinin zorunlu olduğu" yönündeki haberlerle ilgili sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, haberlerin asılsız ve yalan olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİ İSTEMEDİĞİ OKULA GÖNDERİLMEYECEK

Bakan İsmet Yılmaz, Türkiye genelinde hiçbir noktada öğrencilerin istemedikleri okullara zorunlu olarak yönlendirilmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.

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