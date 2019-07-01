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LGS tercihleri başladı! 2019 LGS sonuç ve tercih robotu sayfası

LGS tercihleri bugün başladı. Yüz binlerce öğrenci hayalindeki liseye girmek için LGS sonuçları ve lise taban puanlarını göz önüne alarak e-Okul sistemi üzerinden lise tercihlerini yapacaklar. Tercihler öncesi fikir sahibi olunabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS tercih robotu erişime açıldı. Peki, LGS tercihleri son tarih ne zaman? İşte LGS tercih robotu ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş sayfası…

LGS tercihleri başladı! 2019 LGS sonuç ve tercih robotu sayfası

LGS tercihleri bugün başladı. Yüz binlerce öğrenci hayalindeki liseye girmek için LGS sonuçları ve lise taban puanlarını göz önüne alarak e-Okul sistemi üzerinden lise tercihlerini yapacaklar. Tercihler öncesi fikir sahibi olunabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS tercih robotu erişime açıldı. Peki, LGS tercihleri son tarih ne zaman? İşte LGS tercih robotu ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş sayfası…

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:00
LGS tercihleri başladı! 2019 LGS sonuç ve tercih robotu sayfası

Liseye Geçiş Sınavı – LGS 2019 tercihleri bugün e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden başladı. Yüz binlerce öğrenci LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlere odaklanmıştı. Hatırlanacağı gibi tercihlerde kolaylık sağlaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından lise taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler sonuçların açıklanmasının hemen ardından yayınlanmıştı. Ayrıca yine tercihlerde kolaylık sağlaması ve ön fikir edinilmesi amacıyla LGS tercih robotu da yayınlandı. İşte LGS tercih robotu ve e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi…

LGS SONUÇ SAYFASI

2019 yılında gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçlar 24 Haziran 2019 Pazartesi günü MEB tarafından erişime açıldı. Sonuçlar MEB’in resmi internet adresi olan “meb.gov.tr” üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar ayrıca e-posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sonuçlara TC Kimlik numaraları ile giriş yapabilecekler. İşte, LGS sonuç sayfası...

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

LİSE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.

Bakanlık tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları KONTENJAN tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2018'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİH ROBOTU ERİŞİME AÇILDI

LGS tercihleri 1 Temmuz Pazartesi günü başladı. LGS tercihleri son tarihi ise 12 Temmuz olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Öte yandan LGS 2019 tercih robotu da erişime açıldı. Böylelikle öğrenciler tercih listelerini bu robotu kullanarak belirleyebilecekler.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

e-OKUL VBS İÇİN TIKLAYIN

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Son Güncelleme: 01.07.2019 11:05
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lgs tercihleri başladı 2019 lgs sonuç tercih robotu sayfası
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