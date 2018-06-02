LGS Sözel Bölüm Soru ve Cevapları ile Öğrenci Yorumları (Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil)

Milyonlarca öğrenci, liselere giriş için bugün LGS'de ter döktü.

Saatler 12,30'u gösterdiğinde sınav sona erdi. sınavın sona ermesi ile birlitke öğrenciler ile aileleri, sınavda çıkan soruları ve bu soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Özellikle sözel bölümde çıkan soruların cevaplarını araştıran öğrenciler, diğer öğrencilerle sınav çıkışı hatırladıkları soruları tartışmaya ve internet üzerinde bu soruların yanıtını aramaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak sözle bölüm sınav sorularını araştıran öğrenciler için bu haberimizi kaleme aldık.

2 Haziran günü sabah saat 9,30'da başlayan sınavın sözel bölümü, saatler 10,45'i gösterdiğinde sona erdi. Sözel bölümün sona ermesinin ardından 45 dakikalık bir ara verildi. Verilen aranın ardından sayısal bölüme geçildi.

KAÇ SORU SORULDU?

Saat 9,30'da başlayan sözel bölümde öğrencilere, 20 Türkçe ile 10'ar tane TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi vee Yabancı Dil derslerinden soru soruldu. Toplam 50 sorunun yöneltildiği oturum için öğrencilere 75 akika süre verildi .Bu oturum 10,45'te sona erdi. Bu bölümde din dersinden muaf öğrenciler 15 dakika erken çıkacak. Musevi ve Ermeni ortaokullarında okuyan öğrenciler de kendi dinlerinden 10'ar soru yanıtlayacak.

SINAV SORU VE CEVAPLARI

Sınavdan çıkan adaylar en çok sözel bölüm sorularının evaplarını merak ediyor. Sınavdan çıkan bazı öğrencilere sorduğumuzda sözel bölümün genel olarak mantık yürütmeye dayandığına yer verildi.

Peki size göre sözel bölüm nasıldı? Aklınıza takılan ,evabını merak ettiğiniz soruların cevapları nedir? Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından aklınıza takılan, cevabını merak ettiğiniz sorular ve sınav ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi yazarak diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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