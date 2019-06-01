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LGS Soruları Kolay Mıydı, Zor Muydu?

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) bugün tamamlandı. Sınavın sona ermesiyle birlikte sınava girip ter döken yüz binlerce öğrenci soruların kolay mı zor mu olduğunu internet üzerinden ve sosyal medya platformları üzerinden tartışmaya başladı. LGS sayısal ve sözel bölüm sorularının kolay mı zor olduğuna dair yapılan öğrenci yorumları haberimizin devamında yer alıyor.

LGS Soruları Kolay Mıydı, Zor Muydu?

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) bugün tamamlandı. Sınavın sona ermesiyle birlikte sınava girip ter döken yüz binlerce öğrenci soruların kolay mı zor mu olduğunu internet üzerinden ve sosyal medya platformları üzerinden tartışmaya başladı. LGS sayısal ve sözel bölüm sorularının kolay mı zor olduğuna dair yapılan öğrenci yorumları haberimizin devamında yer alıyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:45
LGS Soruları Kolay Mıydı, Zor Muydu?

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) bugün tamamlandı. Sınavın sona ermesiyle birlikte sınava  girip ter döken yüz binlerce öğrenci soruların kolay mı zor mu olduğunu internet üzerinden ve sosyal medya platformları üzerinden tartışmaya başladı. LGS sayısal ve sözel bölüm sorularının kolay mı zor olduğuna dair yapılan öğrenci yorumları haberimizin devamında yer alıyor.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için aylar süren hazırlık, heyecan ve sınav günü nihayet sona erdi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler LGS sorularını tartışmaya başladılar. Sabah saatlerinde yapılan ilk oturumda sözel sorulara yanıt veren adaylar daha sonra sayısal soruları cevapladılar. 

LGS KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumunda öğrenciler Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil alanlarından sorulan soruları cevapladılar. Bu alanlarda öğrencilere toplam da 50 soru sorularak bu 50 soruyu da 75 dakikalık süre içerisinde çözmeleri istendi.

İlk oturumun bitmesinden sonra 11.30'da da öğrenciler sayısal alandan yapılan sınava katıldılar. Bu oturumda öğrenciler Matematik ve Fen Bilimleri alanları için sorulan sorulara cevap verdiler. Sayısal alanda öğrencilere sorulan sayısı ise 40 oldu. Bu 40 soru için öğrencilere 80 dakika süre verildi.


İLK YORUMLAR

Sosyal medya hesapları üzerinden öğrenciler sözel soruların normal ve kolay olduğu yönünde çok sayıda paylaşımda bulundular. Ancak sayısal bölüm için çok sayıda öğrenci soruların zor hatta bazı soruların oldukça zor olduğu yönünde yorumlar yaptılar. 

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle;



Peki 2019 LGS'de soruların sözel ve sayısal bölüm soruları kolay mıydı, zor muydu? Yorum olarak görüşlerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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