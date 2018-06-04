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LGS Soruları Çalındı mı? Flaş Gelişme !

1 milyondan fazla öğrencinin girdiği Sınavın sorularının çalındığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Olay ile ilgili 4 öğretmen sorgulanmaya başladı.

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LGS Soruları Çalındı mı? Flaş Gelişme !

1 milyondan fazla öğrencinin girdiği Sınavın sorularının çalındığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Olay ile ilgili 4 öğretmen sorgulanmaya başladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:28
LGS Soruları Çalındı mı? Flaş Gelişme !

2 Haziran günü Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nda, soruların sınav yapıldığı sırada dışarı çıkarıldığı belirtildi. Ümraniye'dek bulunan bir okulda meydana geldiği belirtilen olay nedeniyle dört öğretmenin savcılık tarafından sorguya alındığı belirtildi.

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre, cumartesi günü yapılan sınavda sözel soruların kolay olduğu, sayısal bölümün çok fazla zorladığı ve öğrencilerin sınavdan ağlayarak çıktığı görülmüş, öğrenciler sayısal bölümden dolayı çokça şikayet geldiği belirtilmişti. Soruların sınavın zor kısmı olan sayısal bölümde dışarı çıkarılması, şaibe yarattı. Soruların dışarı çıkarılması, sosyal medyada sorular çalındı mı tartışmasını gündeme getirdi.

Edinilen son bilgilere göre 4 öğretmenin ifadelerinin alınmaya devam ettiği belirtildi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen LGS'ye ait sonuçların ne zaman açıklanacağıyla ilgili klavuz yayımlandı. Klavuza göre, 2 Haziran 2018 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilen LGS sonuçları 26 Haziran 2018 tarihinde öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

LGS SORU DAĞILIMLARI

Öte yandan LGS (Liseye Geçiş Sınavı)’nın sınavının birinci bölümünde sözel alandan 50 soru soruldu ve toplamda 75 dakika süre verildi. Sözel bölümde; 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar olmak üzere toplamda 50 soru yöneltildi.

LGS (Liseye Geçiş Sınavı)’nın ikinci bölümünde ise sayısal alandan 40 soru soruldu ve toplamda 60 dakika süre verildi. Sayısal bölümde, matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere toplamda 40 soru yöneltildi.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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xxxx 2 saat önce

Bu kadar zor olabilir mi ya lgs sayısal soruları...bir soru bir sayfa...verilen süre içinde soruların yapılması imkansiz...makina mühendisi sayilsalcilar bile sorularda zorlandılar.... bir orta okul çocuğu nasıl yapsın....

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