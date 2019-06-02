LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Bakanlıkça dün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, https://www.meb.gov.tr adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.

MEB'in Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

01.06.2019 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sözel Bölüm Soru ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

01.06.2019 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sayısal Bölüm Soru ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

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