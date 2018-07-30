LGS sonuçlarına öğrencilerden tepkiler

Liselere Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları açıklandı ama öğrenciler yerleştirme sonuçlarına tepki gösterdi. Sosyal Medyada #lgs2018 etiketi ile tepkilerini dile getiren öğrenciler % 15 oranında İmam-Hatip Liselerine yerleştirilmiş olmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Başarıortalaması yüksek olmasına rağmen tercih ettiği okula yerleşemeyen ve daha düşük puanlı öğrencilerin o okullara yerleştiğini ifade eden öğrenciler, sisteme tepkilerini Twitter hesapları üzerinden paylaştı.

Sonuçlara göre yerel yerleştirmelerde 224 bin 950 kontenjanlı İmam Hatip liselerinde 107 bin 288 kontenjan boş kaldı. Yerel yerleştirme rakamlarına göre 1 milyon 141 bin 318 kontenjana 798 bin 926 öğrenci yerleşti; 342 bin 392 kontenjan boş kaldı. Anadolu liselerinde boş kalan kontenjanın sadece 21 bin 070 olması, öğrencilerin ağırlıklı olarak İmam Hatip ve Anadolu Meslek Programı liseleri yerine Anadolu liselerini tercih ettiğini ortaya koydu.

İşte twitter üzerindeki tepkiler;

Sınav puanı ve okul puanı yüksek olmasına rağmen yerel yerleştirmede 'adres' esas alındığı için 'tercih ettiği' okullara yerleşememiş öğrenciler var.

Yaşatılan bu haksızlığın sorumluları çocuklar değil, bu sistemi yaratanlardır. — Feray AytekinAydoğan (@ferayayd) 30 Temmuz 2018

Çocukların sınav stresini ortadan kaldıracağız diye yola çıkıp 97 ortalamalı bir çocuğu hıçkıra hıçkıra ben okumayacagım hocam noktasına getiren ve daha bahsetmediğim yeni sistemin mağduru çocukların vebalini kim ödeyecek?#lgs2018 — Orhun Demirkol (@orhun_demirkol) 30 Temmuz 2018

#lgs2018 ağlamayın çocuklar, büyükleriniz bu sisteme oy verdi — hilal™ (@Hilalozeen) 30 Temmuz 2018

Denek olarak kullanılan türler;

1.Fareler

2.2004’lüler

(Not:Sistem yine değişicekmiş) #lgs2018 — Sude Aksak #teamİNCE (@ofellia_) 25 Temmuz 2018

Okul ortalaması 95 olan bir öğrenci nasıl hiçbir liseye yerleşemez?! Bu çocukların psikolojisiyle daha ne kadar oynanacak!! #lgs2018 — Fatmanurr (@fatmanur_ince5) 30 Temmuz 2018

Ortalamam 99,68 açıkta kaldım. Artık yorum yapma gereği bile duymuyorum... #lgs2018 — irem the izmirli (@boyozuniremi) 30 Temmuz 2018

#lgs2018 En azından bir yere yerleştim diye sevincek gücüm kalmadı . Görür görmez ağlamaya başladım . Sağolun hayatımı kararttığınız için . Benim uyuyamadığım ders çalıştığım geceler kabus olsun size . Diyecek bir şeyim yok . Sadece yastığa başınızı koyarken vicdan azabı cekin . — tuğba karademir (@tubakarademir5) 30 Temmuz 2018