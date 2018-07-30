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LGS sonuçlarına öğrencilerden tepkiler

Liselere Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları açıklandı ama öğrenciler yerleştirme sonuçlarına tepki gösterdi. Sosyal Medyada #lgs2018 etiketi ile tepkilerini dile getiren öğrenciler % 15 oranında İmam-Hatip Liselerine yerleştirilmiş olmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

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LGS sonuçlarına öğrencilerden tepkiler

Liselere Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları açıklandı ama öğrenciler yerleştirme sonuçlarına tepki gösterdi. Sosyal Medyada #lgs2018 etiketi ile tepkilerini dile getiren öğrenciler % 15 oranında İmam-Hatip Liselerine yerleştirilmiş olmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:46
LGS sonuçlarına öğrencilerden tepkiler

Liselere Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları açıklandı ama öğrenciler yerleştirme sonuçlarına tepki gösterdi. Sosyal Medyada #lgs2018 etiketi ile tepkilerini dile getiren öğrenciler % 15 oranında İmam-Hatip Liselerine yerleştirilmiş olmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Başarıortalaması yüksek olmasına rağmen tercih ettiği okula yerleşemeyen ve daha düşük puanlı öğrencilerin o okullara yerleştiğini ifade eden öğrenciler, sisteme tepkilerini Twitter hesapları üzerinden paylaştı. 

Sonuçlara göre yerel yerleştirmelerde 224 bin 950 kontenjanlı İmam Hatip liselerinde 107 bin 288 kontenjan boş kaldı. Yerel yerleştirme rakamlarına göre 1 milyon 141 bin 318 kontenjana 798 bin 926 öğrenci yerleşti; 342 bin 392 kontenjan boş kaldı. Anadolu liselerinde boş kalan kontenjanın sadece 21 bin 070 olması, öğrencilerin ağırlıklı olarak İmam Hatip ve Anadolu Meslek Programı liseleri yerine Anadolu liselerini tercih ettiğini ortaya koydu.

İşte twitter üzerindeki tepkiler;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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