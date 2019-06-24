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LGS sonuçları 2019 açıklandı! 2019 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile LGS sonuçları hızlı sorgulama nasıl yapılır?

Yaklaşık iki milyon öğrencinin katılım sağladığı sınavın ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada net tarihi bildirmişti. Bu sabah saatlerinden itibaren ‘’LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak’’ sorusunun cevabı en çok araştırılan konuların başında yer aldı. İstediği puanı yaparak iyi bir liseye gitmenin hayallerini kuran kişiler meb.gov.tr adresinden sorgulamalara da başladı. Son dakika açıklamasına göre LGS sınav sonuçları açıklandı! İşte 2019 LGS sonuçları sorgulama sayfası...

LGS sonuçları 2019 açıklandı! 2019 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile LGS sonuçları hızlı sorgulama nasıl yapılır?

Yaklaşık iki milyon öğrencinin katılım sağladığı sınavın ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada net tarihi bildirmişti. Bu sabah saatlerinden itibaren ‘’LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak’’ sorusunun cevabı en çok araştırılan konuların başında yer aldı. İstediği puanı yaparak iyi bir liseye gitmenin hayallerini kuran kişiler meb.gov.tr adresinden sorgulamalara da başladı. Son dakika açıklamasına göre LGS sınav sonuçları açıklandı! İşte 2019 LGS sonuçları sorgulama sayfası...

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
LGS sonuçları 2019 açıklandı! 2019 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile LGS sonuçları hızlı sorgulama nasıl yapılır?

Uzun süren bir çalışma döneminin ardından zorlu sınavı geride bırakan öğrenciler geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce belirttiği tarihin gelmesi nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren LGS sınav sonuçları sorgulamaları da başladı. İstediği puanı yaparak iyi bir liseye gitmenin hayalini kuran yaklaşık iki milyon öğrenci bugün LGS sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki, 2019 LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden LGS sonuçları ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

İşte ayrıntılar;

MEB DUYURDU: LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden LGSsonuçlarını açıkladı. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasının ardından yayınlanacak.

LGS sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Bu bilgiler doğrultusunda LGS tercih işlemlerinin, 24 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

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