Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.

banner396

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.

19 Ağustos 2018 Pazar 09:52
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.

MEB'in boş kontenjanlar dahilinde kabul ettiği 2. nakil tercih sonuçları, bugün erişime açıldı. Binlerce kişinin merakla beklediği Milli Eğitim Bbakanlığı 2. nakil sonuçları, bakanlığın değerlendirmeyi tamamlamasından sonra öğrenciler tarafından sorgulanabilecek. Bu aşamada da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, E-Okul üzerinden 3. nakil tercihi için işlemlerine başlayacak. İşte, Milli Eeğitim Bbakanlığı lise 2. nakil sonuçları hakkında detaylı bilgilere yer verdiğimiz haberimiz...

LİSELERE YERLEŞTİRMEDE 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Liselere yerleştirmelerde E-Okul üzerinden tercih yapıp giremeyen 91 bin 687 öğrencinin 45 bin 670’i, birinci nakil dönemi sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazanmıştı. 17 Ağustos 2018  tarihinde biten ikinci nakil dönemiyle birlikte, yaklaşık 40 bin öğrenci yerleştirilmeyi bekleyecek. Bu dönemde de yerleşemeyen öğrenciler, 3. nakil dönemini beklemek zorunda kalacak. Üçüncü nakil dönemi dönem 27 Ağustos 2018 ile 31 Ağustos 2018 tarih aralığında gerçekleşecek.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
lgs ikinci nakil sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere Okul Çantası Hediye!..
Öğrencilere Okul Çantası Hediye!..
YÖK Atlas Tercih Döneminde Adayların Rehber Öğretmeni Oldu
YÖK Atlas Tercih Döneminde Adayların Rehber Öğretmeni Oldu
YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!
YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim