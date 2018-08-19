lgs ikinci nakil sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.

MEB'in boş kontenjanlar dahilinde kabul ettiği 2. nakil tercih sonuçları, bugün erişime açıldı. Binlerce kişinin merakla beklediği Milli Eğitim Bbakanlığı 2. nakil sonuçları, bakanlığın değerlendirmeyi tamamlamasından sonra öğrenciler tarafından sorgulanabilecek. Bu aşamada da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, E-Okul üzerinden 3. nakil tercihi için işlemlerine başlayacak. İşte, Milli Eeğitim Bbakanlığı lise 2. nakil sonuçları hakkında detaylı bilgilere yer verdiğimiz haberimiz...

LİSELERE YERLEŞTİRMEDE 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Liselere yerleştirmelerde E-Okul üzerinden tercih yapıp giremeyen 91 bin 687 öğrencinin 45 bin 670’i, birinci nakil dönemi sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazanmıştı. 17 Ağustos 2018 tarihinde biten ikinci nakil dönemiyle birlikte, yaklaşık 40 bin öğrenci yerleştirilmeyi bekleyecek. Bu dönemde de yerleşemeyen öğrenciler, 3. nakil dönemini beklemek zorunda kalacak. Üçüncü nakil dönemi dönem 27 Ağustos 2018 ile 31 Ağustos 2018 tarih aralığında gerçekleşecek.

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