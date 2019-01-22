LGS İçin Ocak Ayı Örnek Soruları Yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir duyuru ile birlikte LGS kapsamında Ocak ayı örnek sorularının yayımlandığı bildirildi. İşte detaylar...

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre;

LGS kapsamında Ocak ayı örnek sorularının yayımlandığı açıklandı.

Ayrıca öğrenciler MEB tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan sorularla beraber sınava hazırlanabilecekleri ve bu sorulara yönelik olarak çalışmalar yapabilecekleri açıklandı.

İŞTE ÖRNEK SORULAR

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