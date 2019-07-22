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LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı !

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı !

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:59
LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı !

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. İşte nakil başvurularında kullanılacak boş kontenjanlar ve taban puanları...

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak birinci nakil sonuçları 5 Ağutos'ta açıklanacak. Nakil başvurusu başvurusu yapacakların işlemlerini bu tarihler içinde tamamlaması gerekiyor.

İKİNCİ NAKİL 8 AĞUSTOS'TA SONA ERİYOR

5-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ikinci nakilin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

2019 MEB LİSE TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

2019 NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ VE TAKVİMİ

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-29 Ağustos 2019: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

06 Eylül 2019: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2019 2019-2020: Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı 

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lgs boş kontenjanlar taban puanları açıklandı
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