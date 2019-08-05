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LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:45
LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

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lgs birinci nakil sonuçları açıklandı
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