LGS 1.Nakil Yerleştirme sonuçları açıklandı!

Liselere Geçiş Sınavı 1. nakil sonuçları büyük merakla bekleniyordu. Nihayet MEB tarafından 2018 takvimine göre belirlenen tarihte açıklandı. Kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmek isteyen ya da herhangi bir liseye yerleşemeyen adayların başvuru yapabildiği LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. İşte, LGS 1. nakil sonuçları...

Liselere Geçiş Sınavı 1.nakil yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından az önce açıklandı. LGS tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen öğrenciler veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler cuma günü nakil tercih işlemlerini tamamladılar.

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, birinci nakil dönemindeki tercihlerini 10 Ağustos 2018 Cuma günü 17:00'da kadar yapabildi. LGS tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" resmi internet sitesi üzerinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokul müdürlüklerinden yapıldı. Yapılan LGS tercihleri yetkili makam olan ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için tercihte bulunabilecek.

BOŞ KONTENJANLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



4 NAKİL DÖNEMİ YAPILIYOR

13 Ağustos 2018 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında LGS 2. yerleştirmeye esas nakil başvurularının ardından, sonuçlar 19 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. 27 Ağustos 2018 ile 31 Ağustos 2018 taarihleri arasında 2.dönem için başvurular kabul edilecek, sonuçlar ise 3 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak. 4.dönem nakiller için başvurular 3 Eylül 2018 ile 6 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak. 8 Eylül 2018 tarihinde sonuçların açıklanmasının ardından sıra 10 Eylül 2018 ile 14 Eylül 2018 tarihleri arasında il-ilçe nakil komisyonlarına yapılacak başvurulara gelecek. 17 Eylül 2018 tarihinde ise 2018-2019 eğitim yılı başlayacak.

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