LGS 1. nakil tercih başvuruları bugün başladı

Nakil tercihleri döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin, 19-23 Ağustos tarihleri arasında il / ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek.

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, Cumhuriyet'ten Figen Atalay'a nakil tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları ve nakil tercih işlemlerini anlattı.

Kimler nakil tercihi yapabilir?

Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler.

Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler.

Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler.

Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar.

İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar.

Adım adım nakil süreci

İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmez.

Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterlidir.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabilirsiniz.

İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezleri’nden okul seçebilirsiniz.

Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekmektedir. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Bunlara dikkat

Her nakil döneminde öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercih edebilecekler. Bir başka ifade ile; yerel yerleştirme için en çok 3, merkezi yerleştirme için en çok 3 ve pansiyonlu okullar için en çok 3 tercih yapılabilecek.

Nakil başvuruları süreçlerinde özel okullarda da kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek.

Nakil tercihleri döneminde isteyen öğrenciler “Mesleki Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebilecek.

İstediğiniz okulda boş kontenjan olup olmamasına bakmaksızın tercih yapabilirsiniz.

İlk yerleştirme döneminde herhangi bir okula yerleşmiş iseniz, nakil tercihleri döneminde istediğiniz okullardan birine yerleşemezseniz daha önceki okulunuzda kayıtlı olmaya devam edersiniz.

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