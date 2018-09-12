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KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı!..

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusu yapan adaylar için başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı!..

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusu yapan adaylar için başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

12 Eylül 2018 Çarşamba 22:49
KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı!..

Kredi ve Yurtlar KurumuKYK ) resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını belirtti. KYK'dan yapılan açıklamada, 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf sonuçları açıklanmıştır ifadeleri kullanıldı.

KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI!

KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet kapısı ile giriş yaparak veya Kimlik bilgileri ile giriş yaparak öğrenilebilirler.

KYK Yurt Ücretleri Ne Kadar? Zam Olacak Mı? Resmi Açıklama Geldi

Merakla beklenen soruya yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. KYK ücretlerine ne kadar zam yapılacak? Sorusuna yanıt veren Bakan Kasapoğlu, "Bu sene zam olmayacak. Ekonomik diretmelere karşı aldığımız bir duruştur. Gençlerimize ve üniversitelerimize vermiş olduğu destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımı sunuyorum." açıklaması yapmıştı.

KYK Ücretleri Ne Kadar?

Aylık yurt yatak ücreti 150 TL olarak belirlendi. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 160-265 TL olacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.09.2018 23:22
Anahtar Kelimeler:
kyk yurt başvuru sonuçları açıklandı
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