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KYK Ek Kontenjan Sonuçları Açıkladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) (kyk.org.tr) adresli resmi internet sitesi üzerinden ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü, özel yetenek ile üniversiteye yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçlarını açıkladı.

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KYK Ek Kontenjan Sonuçları Açıkladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) (kyk.org.tr) adresli resmi internet sitesi üzerinden ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü, özel yetenek ile üniversiteye yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçlarını açıkladı.

12 Ekim 2018 Cuma 20:48
KYK Ek Kontenjan Sonuçları Açıkladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)  (kyk.org.tr) adresli resmi internet sitesi üzerinden ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü, özel yetenek ile üniversiteye yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçlarını açıkladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) resmi web sitesi üzerinden KYK Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yayımlanan duyuruda, YKS ek yerleştirme ile yerleşen,  DGS (dikey geçiş sınavı) yerleştirmeleri ile yerleşen, yatay geçiş işlemleri neticesinde yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçlarının belli olduğunu açıkladı. 

KYK EK KONTENJAN YURT BAŞVURU SONUÇLARI

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı ek kontenjan, yatay/dikey geçiş, lisansüstü, özel yetenek ile üniversiteye yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

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Son Güncelleme: 12.10.2018 21:18
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kyk ek kontenjan sonuçları açıkladı
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