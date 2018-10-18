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KYK'dan Önemli Duyuru!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) resmi Twitter hesabı üzerinden bur ve kredi başvurusu yapan öğrenciler için çok önemli bir duyuru yayımladı.

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KYK'dan Önemli Duyuru!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) resmi Twitter hesabı üzerinden bur ve kredi başvurusu yapan öğrenciler için çok önemli bir duyuru yayımladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:26
KYK'dan Önemli Duyuru!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) resmi Twitter hesabı üzerinden bur ve kredi başvurusu yapan öğrenciler için çok önemli bir duyuru yayımladı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan duyuruda ''KYK burs/kredi başvuru süreci henüz tamamlanmamıştır. Kurumumuzun burs-kredi başvurusunda bulunan öğrencilere herhangi bir mesaj göndermesi söz konusu değildir. İlgili mesajla ilgili hukuki işlemler en kısa sürede başlatılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

BU AÇIKLAMA NEDEN YAPILDI?

Son bir kaç gündür burs ve kredi başvurusu yapan ve yapmak üzere olan adayların cep telefonlarına burs ve kredi başvuruları bitmiştir ifadelerini içeren mesajlar gönderiliyor. Bu mesajlardan ötürü KYK'ya gönderilen soru mesajları sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü açıklama apma zorunluluğu hissetti.

KYK Başvuruları ne zaman bitiyor?

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin burs/kredi başvuruları 15’de başladı. 21 Ekim’e kadar sürece başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

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