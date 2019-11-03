KYK burs başvurularının ne zaman sonuçlanacağı merakla araştırılmaya devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi içerisinde burs alacak öğrencilerin belli olacağı sonuçlar için gözler KYK'ya çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? İlk burs ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde... Burs: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Sonuçların Kasım ayı içerisinde açıklanacağı düşünülürse adaylar ilk ödemelerini Aralık ayı içerisinde alacaklardır.



KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden eğitim desteği alacak öğrencilerin belli olacağı sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra bazı öğrenciler burs alacak dileyen öğrenciler ise geri ödemeli eğitim kredisi seçeneğinden faydalanabilecekler. Sonuçların ise GSB'nin ya da KYK'nın internet adresi içerisinde yer alması bekleniyor. KYK sonuçları ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri KYK'nın ya da GSB'nin resmi internet adreslerinde bulunan 'duyurular' sayfası üzerinden takip edilebilecektir.

KYK BURS KREDİ SONUÇLARI İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

Resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak sonuçlar için öğrencilerin internet sitesini takip etmesi yeterli olacak. Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler için KYK'nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Sonuçların Kasım ayı içerisinde açıklanacağı düşünülürse adaylar ilk ödemelerini aralık ayı içerisinde alacaklardır. 2020 burs ve kredi ücreti ile ilgili yapılacak değerlendirme sonrasında yeni ücretler de duyurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aylık burs ve kredi ücretlerinde artış yapılacağının müjdesini vermişti.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK NEDİR?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu yani KYK, ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre ödenen karşılıksız paradır. KYK maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlar.

KİMLER KYK'DAN FAYDALANABİLİR

• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),

• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

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