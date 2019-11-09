Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.577
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3683
EURO
6.3439
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti

KYK Burs Sonuçları Açıklandı! KYK Burs Sonuçları Sorgulama 2019 kyk.gov.tr!

KYK burs sonuçları, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2019, Yükseköğrenim gören öğrencilerinin büyük bir merak içerisinde bekledikleri 2019-2020 eğitim öğretim yılına dair burs/kredi başvuru sonuçları araştırılıyor. 2019 KYK burs, kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu KYK'nın gece yarısı yaptığı duyuru ile yanıt buldu. KYK Burs sonuçları açıklandı. İşte sorgulama ekranı...

KYK Burs Sonuçları Açıklandı! KYK Burs Sonuçları Sorgulama 2019 kyk.gov.tr!

KYK burs sonuçları, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2019, Yükseköğrenim gören öğrencilerinin büyük bir merak içerisinde bekledikleri 2019-2020 eğitim öğretim yılına dair burs/kredi başvuru sonuçları araştırılıyor. 2019 KYK burs, kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu KYK'nın gece yarısı yaptığı duyuru ile yanıt buldu. KYK Burs sonuçları açıklandı. İşte sorgulama ekranı...

09 Kasım 2019 Cumartesi 06:19
KYK Burs Sonuçları Açıklandı! KYK Burs Sonuçları Sorgulama 2019 kyk.gov.tr!

KYK burs sonuçları, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2019, Yükseköğrenim gören öğrencilerinin büyük bir merak içerisinde bekledikleri 2019-2020 eğitim öğretim yılına dair burs/kredi başvuru sonuçları araştırılıyor. 2019 KYK burs, kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu KYK'nın gece yarısı yaptığı duyuru ile yanıt buldu. KYK Burs sonuçları açıklandı. İşte sorgulama ekranı..

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu için tıklayınız.

Yedeği Biten İl ve İlçelerin listesi için tıklayınız.

e-Devlet kapısı ile giriş yapmak için tıklayınız

Kimlik bilgileri ile giriş yapmak için tıklayınız

KYK'dan yapılan açıklamada "2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 17. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.
2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için 8. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır. 28.10.2019-03.11.2019 tarihleri arasında yapılan 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuru sonucu açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 09.11.2019 06:27
Anahtar Kelimeler:
kyk burs sonuçları açıklandı kyk burs sonuçları sorgulama 2019 kyk gov tr
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilimi Seven Bir Çocuk Yetiştirmek İçin 5 Yol
Bilimi Seven Bir Çocuk Yetiştirmek İçin 5 Yol
“Aile Saati”nde Eğitim Zamanı!​1.330 Ebeveyne "Sağlıklı Teknoloji" Eğitimi Verilecek
“Aile Saati”nde Eğitim Zamanı!​1.330 Ebeveyne "Sağlıklı Teknoloji" Eğitimi Verilecek
Bakanlık faturayı ödemedi okulların interneti kesildi!
Bakanlık faturayı ödemedi okulların interneti kesildi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim