KYK Burs Sonuçları Açıklandı! KYK Burs Sonuçları Sorgulama 2019 kyk.gov.tr!

KYK burs sonuçları, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2019, Yükseköğrenim gören öğrencilerinin büyük bir merak içerisinde bekledikleri 2019-2020 eğitim öğretim yılına dair burs/kredi başvuru sonuçları araştırılıyor. 2019 KYK burs, kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu KYK'nın gece yarısı yaptığı duyuru ile yanıt buldu. KYK Burs sonuçları açıklandı. İşte sorgulama ekranı..

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu için tıklayınız.

Yedeği Biten İl ve İlçelerin listesi için tıklayınız.

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KYK'dan yapılan açıklamada "2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 17. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için 8. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır. 28.10.2019-03.11.2019 tarihleri arasında yapılan 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuru sonucu açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.